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Вышли первые публичные беты watchOS 4.3.1 и tvOS 11.4
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Вышли первые публичные беты watchOS 4.3.1 и tvOS 11.4 

iPhones.ru 3 часа назад
Фото: iPhones.ru
Вышли первые публичные беты watchOS 4.3.1 и tvOS 11.4Спустя сутки после выхода тестовых версий прошивок watchOS 4.3.1 и tvOS 11.4 для разработчиков, компания решила выпустить и публичные релизы.
Тестовая сборка не содержит какого-либо сопроводительного списка официальных обновлений и нововведений, а значит Apple по традиции «оптимизировала производительность» и «повысила стабильность систем».
Для установки публичных тестовых версий прошивок в обязательном порядке необходимо зарегистрироваться в специальном разделе официального сайта Apple. Потребуется учетная запись Apple ID и установка соответствующего профиля (будет предложен после регистрации на сайте).
Ссылка на раздел тут. Для участвовавших ранее пользователей достаточно просто пройти авторизацию. После установки профиля необходимо перезагрузить девайс, а затем проверить раздел Обновление ПО в настройках гаджета.
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