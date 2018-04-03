Вышли первые публичные беты watchOS 4.3.1 и tvOS 11.4

Вышли первые публичные беты watchOS 4.3.1 и tvOS 11.4Спустя сутки после выхода тестовых версий прошивок watchOS 4.3.1 и tvOS 11.4 для разработчиков, компания решила выпустить и публичные релизы.

Тестовая сборка не содержит какого-либо сопроводительного списка официальных обновлений и нововведений, а значит Apple по традиции «оптимизировала производительность» и «повысила стабильность систем».

Для установки публичных тестовых версий прошивок в обязательном порядке необходимо зарегистрироваться в специальном разделе официального сайта Apple. Потребуется учетная запись Apple ID и установка соответствующего профиля (будет предложен после регистрации на сайте).

Ссылка на раздел тут. Для участвовавших ранее пользователей достаточно просто пройти авторизацию. После установки профиля необходимо перезагрузить девайс, а затем проверить раздел Обновление ПО в настройках гаджета.