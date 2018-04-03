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Федеральное агентство новостей сообщило о блокировке аккаунта в Facebook
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Федеральное агентство новостей сообщило о блокировке аккаунта в Facebook 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Федеральное агентство новостей сообщило, что Facebook заблокировала его официальную страницу без предупреждения.
"Во вторник вечером без всякой причины и предупреждений Facebook заблокировал официальную страницу Федерального агентства новостей. Также, по нашей информации, заблокированы страницы таких СМИ, как "Экономика сегодня" и «Политика сегодня». Как сообщили нам коллеги, никаких предупреждений и уведомлений от соцсети они тоже не получали", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, агентство расценивает данные действия как цензуру и считает блокировку аккаунта необоснованной. Комментариями Facebook РИА Новости пока не располагают.
Осенью 2017 года в ФАН жаловались, что трансляция новостей агентства в поисковом сервисе новостей Google News была прекращена в ночь на 27 октября. Тогда компания Google подтвердила РИА Новости, что материалы с российского ресурса ФАН были недоступны в выдаче новостного агрегатора, однако не объяснила, по каким причинам это сделано; при этом сам сайт можно было найти в поиске. Выдача ссылок на сетевое издание была восстановлена 4 ноября.
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