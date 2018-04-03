Федеральное агентство новостей сообщило о блокировке аккаунта в Facebook

"Во вторник вечером без всякой причины и предупреждений Facebook заблокировал официальную страницу Федерального агентства новостей. Также, по нашей информации, заблокированы страницы таких СМИ, как "Экономика сегодня" и «Политика сегодня». Как сообщили нам коллеги, никаких предупреждений и уведомлений от соцсети они тоже не получали", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, агентство расценивает данные действия как цензуру и считает блокировку аккаунта необоснованной. Комментариями Facebook РИА Новости пока не располагают.