Facebook удалил сотни записей российской «фабрики троллей»

Facebook удалил сотни публикаций российской «фабрики троллей»

Facebook удалил несколько сотен учетных записей, страниц и публикаций российского Агентства интернет-исследований (АИИ), известного как «фабрика троллей». Об этом глава компании Марк Цукерберг сообщил Reuters

США АИИ обвиняют во влиянии на общественное мнение американцев с помощью соцсетей во время президентской кампании в 2016 году.

Отмечается, что многие удаленные материалы опубликованы Федеральным агентством новостей (ФАН). Служба безопасности Facebook проанализировала страницы и публикации и пришла к выводу, что ФАН технологически и структурно связано с АИИ.

По словам Цукерберга, агентство «неоднократно обманывало людей и манипулировало ими по всему миру». «Мы не хотим видеть их на Facebook где бы то ни было», — подчеркнул он.

3 апреля руководитель ФАН Евгений Зубарев заявил, что Facebook без объяснения причин заблокировал группу издания.

«Это акт политической цензуры, мы не публиковали никакого запрещенного контента», — заявил Зубарев РБК и добавил, что готовит обращение в Роскомнадзор.