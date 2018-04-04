Ещё
Facebook удалил сотни записей российской «фабрики троллей»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Facebook удалил сотни публикаций российской «фабрики троллей» 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: Reuters
Facebook удалил несколько сотен учетных записей, страниц и публикаций российского Агентства интернет-исследований (АИИ), известного как «фабрика троллей». Об этом глава компании Марк Цукерберг сообщил Reuters.
В США АИИ обвиняют во влиянии на общественное мнение американцев с помощью соцсетей во время президентской кампании в 2016 году.
Отмечается, что многие удаленные материалы опубликованы Федеральным агентством новостей (ФАН). Служба безопасности Facebook проанализировала страницы и публикации и пришла к выводу, что ФАН технологически и структурно связано с АИИ.
По словам Цукерберга, агентство «неоднократно обманывало людей и манипулировало ими по всему миру». «Мы не хотим видеть их на Facebook где бы то ни было», — подчеркнул он.
3 апреля руководитель ФАН Евгений Зубарев заявил, что Facebook без объяснения причин заблокировал группу издания.
«Это акт политической цензуры, мы не публиковали никакого запрещенного контента», — заявил Зубарев РБК и добавил, что готовит обращение в Роскомнадзор.
Facebook и Google ранее заявили, что обнаружили тысячи постов рекламного характера, якобы запущенные российскими пользователями, которые «повлияли» на исход выборов в 2016 году. Facebook насчитал 10 миллионов жителей США, которые могли пострадать в результате рекламной кампании. Российский след в необычных рекламах соцсеть связала с тем, что часть публикаций была оплачена рублями. При этом часть постов была сугубо политической, другие же были ориентированы на разжигание дискуссий на темы пола, расы, права на ношение оружия и многих других.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
США предложили РФ прислать других дипломатов122
США восхитились новым российским корветом94
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»191
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото139
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение