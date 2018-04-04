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Депутат объяснил пользу от обязанности соцсетей удалять вредную информацию
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Депутат объяснил пользу от обязанности соцсетей удалять вредную информацию 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Принятие законопроекта об обязанности владельцев соцсетей удалять информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, станет благом для всех, считает зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Боярский рассказал РИА Новости, что он и Андрей Альшевских внесли в Госдуму проект закона, которым предлагается обязать владельцев соцсетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.
"В конечном итоге это для всех благо. И государству благо, потому что будет больше возможностей предотвращать преступления. Для пользователей будет благо, потому что сведётся к минимуму количество правонарушений, связанных с травлей, распространением порочащей информации, информации о распространении наркотиков, оружия, о проституции… И для социальных сетей, этих компаний, тоже это благо, поскольку доверие к этому бизнесу вырастет и они смогут абсолютно спокойно законно зарабатывать свои деньги", — сказал парламентарий РИА Новости.
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