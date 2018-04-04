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Mozilla разрабатывает браузер для виртуальной интернет-реальности
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Mozilla разрабатывает браузер для виртуальной интернет-реальности 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Компания Mozilla рассказала о проекте браузера Firefox Reality, предназначенного для использования в режиме виртуальной реальности. Программа написана с нуля с привлечением браузерного движка Servo, в основу которого заложены высокая производительность, безопасность, модульность и параллелизм.
Учитывая вклад, который внесла организация в развитие открытого HTML-фреймворка A-Frame для создания сайтов виртуальной реальности и стандарты WebVR/WebAR, неудивительно, что Mozilla задумалась о создании собственного VR-браузера. Однако демо Firefox Reality, запущенное на автономных очках HTC Vive Focus, пока кажется не очень впечатляющим.
Как показано в ролике, 3D-версия программы несильно отличается от двумерной, при этом пользоваться ею вряд ли удобно. Firefox предстает в виде огромного экрана, а пользователи при помощи манипулятора, напоминающего лазерную указку, могут переключаться между вкладками, нажимать на кнопки и прокручивать страницы.
Тем не менее, нетрудно себе представить, что в будущем, с распространением технологий виртуальной и дополненной реальности, многие сайты перестанут быть привычной плоскостью с текстом, изображениями и видео. Вместо этого посетителям предложат с помощью интернета посещать специально разработанные для разных задач виртуальные миры — в таком случае разработанные специально для VR браузеры будут иметь гораздо больше смысла.
С опытом просмотра веб-страниц в виртуальной среде ранее экспериментировала Samsung: в 2015-м корейцы выпустили браузер Samsung Internet для очков Gear VR, который поддерживает управление голосовыми командами, экранную клавиатуру, стриминг 360-градусного, 3D-, и HTML5-видео, а также возможность искать при помощи голосовой технологии Google и добавлять сайты в закладки.
∎Новый Firefox блокирует надоедливые запросы от сайтов читайте также
Браузерная оболочка для VR и функция, помогающая веб-разработчикам встраивать VR-контент на своих сайтах, также имеются в бета-версии Chrome. Предполагается, что поддержка VR Shell в Chrome позволит сделать любой сайт просматриваемым в виртуальной реальности — даже тот, который не был создан для этого.
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