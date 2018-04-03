Бесплатные VPN на Android: из восьми зол выбираем меньшее

Если десять лет назад виртуальные частные сети были уделом сисадминов и параноиков, то сегодня превратились в насущную необходимость. Вне зависимости, что хочет сделать пользователь смартфона — поискать работу на LinkedIn, посмотреть Netflix или почитать про политику — ему пригодится одна из бесплатных VPN на Android.

Другое дело, что бесплатные VPN бесплатны очень условно. Создатели виртуальных частных сетей для общего пользования должны каким-то образом поддерживать свои серверы. Поэтому любой сервис с разной степенью назойливости будет понуждать пользователя купить подписку. Винить его за это не нужно, а стоит подумать, чем вы готовы пожертвовать ради бесплатности.

Минус приватность: Hola

Пожалуй, самый скандальный пример, как эксплуатируют пользователей, падких на бесплатное. Hola VPN — замечательное приложение для Android, предоставляющее доступ к виртуальной частной сети. С помощью него можете пустить трафик разных популярных приложений для Android через VPN.

В приложении доступно туннелирование трафика через огромное количество стран, отсутствует реклама, сервис очень быстро работает (обычно VPN несколько замедляет соединение), и у вас даже никто не просит купить Premium-подписку. Пожалуй, на первый взгляд, это лучшая бесплатная VPN для Android. Однако, за все это великолепие вы заключаете с сервисом молчаливый договор о том, что через ваше устройство будет пропускаться трафик других клиентов сервиса — причем тех, которые платят. Вы автоматически становитесь участником P2P-сети. Разработчики скрывали этот факт, пока он со скандалом не был выявлен исследователями. Впрочем, сервис оправдывается тем, что использует ваше устройство только в фоновом режиме и пропускает через вас не более 6 Мбайт в сутки. Но хотите ли вы за бесплатный и быстрый анонимный серфинг туннелировать через себя разных мошенников — решать вам.

Скачать Hola для Android

Минус скорость: ZenMate

Отличное расширение для браузеров Firefox, Chrome, Opera и Safari, позволяющее обходить блокировки всех мастей, имеет версию в виде приложения для Android. ZenMate VPN после несложной процедуры регистрации предоставит вам доступ к VPN, который можно включить в любой момент одним нажатием.

Румынию, Приложение может перенаправить трафик с вашего устройства через США Гонконг или Германию . Оно никак не ограничивает трафик, который вы можете пропустить через туннель, не надоедает рекламой и очень легко настраивается — фактически, нажатием одной большой кнопки. Однако, при использовании бесплатной версии сервиса будет значительно урезана скорость. Пользователи с широким каналом могут ощутить себя неуютно. Таким образом сервис намекает приобрести платную подписку, с которой увеличится скорость соединения и расширится список стран, через которые можно туннелировать трафик. Если быстрота коннекта для вас не критична, приложение, разумеется, будет замечательным. Но просмотром фильмов в 1080р придется пожертвовать.

Скачать ZenMate VPN для Android

Минус трафик: TunnelBear

TunnelBear VPN — креативное и удобное приложение VPN для Android, способное объяснить даже начинающему пользователю, как работают виртуальные частные сети. Помимо забавной анимации, показывающей, как туннель из одной страны в другую «прорывает» рычащий медведь, приложение предлагает перенаправление трафика через 18 стран Европы, Азии и Америки, приличную скорость, позволяющую даже смотреть кино, и полное отсутствие рекламы. Однако, если использовать сервис бесплатно, общий объем трафика, который вы можете пропустить через VPN, ограничивается 500 Мбайт в месяц. Можно дополнительно выторговать себе еще гигабайт, рассказав о приложении в Twitter. Таким образом, только полтора гигабайта ежемесячно. Фильмы особо не посмотришь — покупай платную подписку или жди следующего месяца.

Ограничение трафика присутствует не только в TunnelBear, но у других сервисов, например Rocket VPN или VPN Master.

Скачать TunnelBear для Android

Малайзии, Сингапуре и Минус время: Hideman VPN Еще один удобный VPN-сервис для Android включает пользователю «повременку». Приложение Hideman VPN поддерживает массу специфических настроек и предоставляет обширный список серверов для туннелирования в странах бывшего СССР, Канаде Нидерландах . Причем в каждой стране по несколько. А вдобавок к этому, на каждом сервере можно выбрать себе конкретный IP. И плюс к тому, все ваши передаваемые данные будут защищены 256-битным шифрованием. Однако, за эту «бронированную» безопасность придется заплатить временем. Приложение можно бесплатно использовать всего 7 часов в неделю. Если нужно больше, то добро пожаловать за платной подпиской! Есть также бесплатная версия приложения, Hideman Free, набитая рекламой.

Скачать Hideman для Android

Скачать Hideman Free для Android

Минус место: VPN Proxy Master

Способ компенсировать расходы на обслуживание бесплатных пользователей, которым пользуются многие VPN на Android — партнерская программа по установке приложений. В качестве примера можно привести замечательное приложение VPN Master. Оно предлагает примерно 30 серверов в США, Канаде, Великобритании , Франции, Нидерландах и Сингапуре. Один из главных бонусов приложения — можно шифровать не весь трафик, а настроить, для каких конкретно приложений на вашем Android-смартфоне будет использоваться VPN. Однако, здесь тоже существует уже упомянутая квота трафика в 500 Мб, как у TunnelBear. Ее можно расширить, лайкнув приложение в соцсетях, поделившись с друзьями или же устанавливая приложения от партнеров разработчика. Некоторые из них действительно полезные (например, Speedtest — незаменимая вещь для тех, кто пользуется VPN), другие уже набили оскомину своим постоянным мельканием в рекламе, например, тот же UC Browser или Яндекс. Такси. Да и не много трафика дают за лишнее приложение, занимающее место в памяти телефона: от 50 Мбайт. Ну и реклама, куда же без нее.

VPN Proxy Master

Минус разнообразие: Hotspot Shield

Hotspot Shield — еще одно приложение из серии VPN на Android. Оно предлагает туннелировать трафик через 10 различных стран и тоже позволяет настроить использование VPN только для определенных приложений. Трафик в приложении не ограничен: оно делает больно по-другому. Одна из важнейших функций для VPN — выбор страны, через которую будет проходить трафик — доступна только в премиум-версии. То есть, при бесплатном использовании приложение само рандомным образом подбирает вам сервер для туннелирования, и выйдя из России , вы попадаете обратно в Россию (и зачем только ставили VPN?) Кроме того, приложение основательно набито рекламой.

Разгадка такого странного решения кроется в самом названии приложения: «щит» для WiFi-точек. Если вы не собираетесь обходить блокировки, а просто хотите защитить свои данные, подключаясь к WiFi в публичных местах, то это приложение для вас.

Скачать Hotspot Shield для Android

Минус друзья: VyprVPN

Один из самых продвинутых VPN-сервисов на Android — VyprVPN. Огромное количество серверов по всему миру, шифрование данных с помощью протоколов OpenVPN, проприетарного протокола самого приложения (Chameleon), а также 256-битное шифрование. Передаваемые данные защищены по максимуму и даже больше. Можно настраивать VPN для отдельных приложений на Android, добавлять доверенные сети, выбирать, когда именно включать VPN. Ежемесячно приложение, опять же, дает до 500 Мбайт бесплатно. Однако, для того, чтобы увеличить квоту, вам предлагается приглашать в приложение своих друзей — этакий сетевой маркетинг в мире виртуальных частных сетей. Особо назойливые пользователи могут добиться до 2 Гбайт ежемесячно. Вопрос только в том, стоит ли?

Скачать VyprVPN для Android

Минус нервы: Rocket VPN VPN-приложение для Android, способное достать мертвого. Многие из описанных приложений показывают рекламу, но Rocket VPN делает это с особой изощренностью. Вообще-то, это неплохое приложение — простое, без лишних настроек, с приличной скоростью, встроенным браузером, запуском VPN для отдельных приложений и туннелированием трафика через Чехию , Голландию, Швецию , Великобританию, США, Японию и Сингапур. Но есть одно но. Реклама в бесплатной версии всплывает каждые 20 секунд. С такой частотой проматывания рекламных объявлений пользователю просто некогда серфить. За минуту демонстрируется четыре различных ролика. Также присутствует пресловутая квота на трафик в 500 МБайт, и расширить ее нельзя ничем, кроме покупки платной подписки. Рекламу платная версия, кстати, тоже уберет.

Скачать Rocket VPN для Android

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Доступ к домашней сети через VPN Фото: авторские, pxhere.com