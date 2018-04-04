«Яндекс» встроил менеджер паролей в свой браузер

Стало известно о запуске менеджера паролей в «Яндекс. Браузере». Встроенная функция будет позволять создавать мастер-пароль, редактировать уже сохраненные пароли и управлять ими. Менеджер поможет пользователям не придумывать пароли, просто генерируя их. Если включить синхронизацию устройств, пароли будут доступны хоть с персонального компьютера, хоть со смартфона. Чтобы защитить важную информацию, пользователи могут создать мастер-пароль, а на смартфонах использовать сканер отпечатка пальца. Тогда браузер будет шифровать пароли случайным ключом, а потом защищать ключ мастер-паролем.