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«Яндекс» встроил менеджер паролей в свой браузер
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«Яндекс» встроил менеджер паролей в свой браузер 

РИА «ФедералПресс» 59 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Стало известно о запуске менеджера паролей в «Яндекс. Браузере». Встроенная функция будет позволять создавать мастер-пароль, редактировать уже сохраненные пароли и управлять ими. Менеджер поможет пользователям не придумывать пароли, просто генерируя их. Если включить синхронизацию устройств, пароли будут доступны хоть с персонального компьютера, хоть со смартфона. Чтобы защитить важную информацию, пользователи могут создать мастер-пароль, а на смартфонах использовать сканер отпечатка пальца. Тогда браузер будет шифровать пароли случайным ключом, а потом защищать ключ мастер-паролем.
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