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«Возвращение в Простоквашино» покажут «Вконтакте» и «Одноклассники»
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«Возвращение в Простоквашино» покажут «Вконтакте» и «Одноклассники» 

kino-teatr.ru 6 часов назад
Премьера «Возвращения в Простоквашино», в новых сериях которого зрителям расскажут о повзрослевшем Дяде Федоре, Шарике и Матроскине, состоится также в соцсетях «Вконтакте», «Одноклассники» и на платформе «Кино Mail.Ru». фото: Соаюзмульфильм Релиз мультфильма пройдет 3 апреля — в тот же день, что и на телеэкранах. Эпизоды будут выходить в группе киностудии «Вконтакте», а вместе со второй серией появятся стикеры с героями мультфильма. В «Одноклассниках», помимо просмотра роликов в официальной группе, пользователи в смогут примерить маску одного из героев и отправить друг другу тематические открытки. В новых сериях «Простоквашино» герои будут теми же, но их привычки и внешность затронут изменения. Так, Дядя Федор немного повзрослел (теперь ему девять лет), увлекся гаджетами и получил новую, более современную прическу. К тому же у него теперь появилась маленькая сестренка Вера Павловна. Шарик оказался приверженцем компьютерных технологий и любителем интернета. С котом Матроскиным, который теперь станет бизнесменом, отношения у него по-прежнему не особо ладятся. До конца года зрители увидят порядка 8-10 эпизодов нового «Простоквашино». Планируется, что всего выйдет 30 серий продолжительностью 6,5 минут.
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