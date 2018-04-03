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Глава СПЧ призвал решить ситуацию с Telegram без ущерба для миллионов пользователей в РФ
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Глава СПЧ призвал решить ситуацию с Telegram без ущерба для миллионов пользователей в РФ 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов призвал решить ситуацию вокруг возможной блокировки Telegram без причинения ущерба 15 млн российских пользователей и нанесения экономического вреда инвесторам, разместившим свою рекламу в мессенджере.
Ранее ряд членов СПЧ призвали Роскомнадзор отказаться от намерения заблокировать Telegram из-за непредоставления ключей для расшифровки сообщений органам безопасности. По мнению общественников, администрация мессенджера всегда демонстрировала конструктивную позицию при блокировке незаконного контента и вела активную политику по удалению такого рода информации.
"Предстоящая на этой неделе блокировка мессенджера Telegram вызывает серьезное беспокойство, поскольку дело касается прав и законных интересов порядка 15 млн россиян, пользующихся данным средством коммуникации. Нельзя забывать и о возможных финансовых потерях тысяч инвесторов, вложивших значительные средства в создание и продвижение Telegram-каналов, рекламы и иного контента в Telegram", — говорится в заявлении Федотова, размещенном во вторник на сайте СПЧ.
"Совет готов сделать все от него зависящее, чтобы конфликт был урегулирован без нанесения ущерба миллионам российских граждан", — добавил он.
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