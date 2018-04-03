Превращаем RAW в NTFS без потери данных

Изменить RAW на NTFS очень просто. Мы подготовили инструкции, которые подойдут для Windows 7 и более новых версий системы.

Меняем RAW на NTFS в Проводнике Windows Чтобы использовать RAW-раздел под Windows, вы должны перевести его в формат NTFS. Делается это через процесс форматирования, который можно запустить в Проводнике Windows. Откройте окно с обзором дисков, нажав комбинацию клавиш +.

Кликните правой кнопкой мышки на диск, формат которого хотите изменить.

В контекстном меню выберите пункт «Форматировать…».

В появившемся окне найдите меню «Файловая система» и выберите опцию NTFS, после чего запустите процесс форматирования. Форматируем RAW-привод в NTFS через «Управление дисками»

К сожалению, вышеописанная инструкция работает только в том случае, когда RAW-приводу сопоставлена «буква диска». Если это не так, вам придется пойти «обходным путем» через «Управление дисками» Windows: Нажмите комбинацию клавиш +, чтобы открыть окно «Выполнить».

Введите команду diskmgmt.msc и нажмите «ОК». Откроется окно управления дисками.

Кликните правой кнопкой мышки на RAW-привод и выберите пункт «Форматировать…» в контекстном меню.

Убедитесь, что выбрана файловая система NTFS и подтвердите запуск форматирования, нажав «ОК».

Теперь вы должны назначить приводу так называемую «букву диска»: для этого снова кликните на него правой кнопкой мышки и выберите в появившемся меню пункт «Изменить букву диска или путь к диску…».

Кликните на «Добавить…» и выберите доступную букву. Читайте также: Что такое UDIMM? Рассказываем про типы оперативной памяти

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