Срок для ответа Telegram Роскомнадзору по ключам для дешифровки сообщений истекает в среду

МОСКВА , 4 апреля. / ТАСС /. Срок, который Роскомнадзор дал руководству мессенджера Telegram для ответа на уведомление о необходимости в соответствии с законодательством РФ предоставить органам безопасности ключи для дешифровки сообщений пользователей, истекает в среду. Если Telegram так и не предоставит ответ, регулятор может подать заявление в суд первой инстанции с требованием ограничить на территории РФ доступ к продуктам компании Telegram Messenger Limited. Однако в случае положительного решения суда компания имеет право оспорить это решение.

Уведомление Роскомнадзор направил руководству Telegram 20 марта после того, как Верховный суд РФ отклонил иск руководства мессенджера против ФСБ . Создатель мессенджера Павел Дуров оспаривал приказ службы, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей. На предоставление ответа Роскомнадзор дал Telegram 15 дней. По данным пресс-службы регулятора, «установленный Федеральным законом № 149-ФЗ „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ 15-дневный срок ответа на уведомление истекает в среду, 4 апреля».

В минувший понедельник, 2 апреля, представляющий интересы компании юрист Павел Чиков сообщил, что Telegram направил уведомление в Роскомнадзор о технической невозможности предоставить ФСБ РФ ключи дешифрования сообщений. Но позднее в этот же день в пресс-службе Роскомнадзора сообщили ТАСС, что регулятор не получал официального ответа от Telegram на свое уведомление ни по почте, ни на адреса электронной почты, ни от представителей компании. В случае получения ответа от мессенджера Роскомнадзор пообещал его рассмотреть.

История вопроса

Летом 2017 года представители ФСБ заявили, что членами международных террористических организаций на территории РФ наиболее активно используется мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации. В частности, по информации ведомства, Telegram использовался для подготовки теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, в результате которого погибли 15 человек.

ФСБ направила создателю мессенджера Дурову запрос о необходимости предоставления информации для декодирования сообщений в отношении шести номеров. Ответа от Telegram не последовало. В октябре прошлого года мировой суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос спецслужбы. Несмотря на попытку обжалования со стороны компании, которая готова была предоставить ФСБ расшифрованную переписку, но не ключи дешифрования, штраф был признан законным.

В декабре 2017 года руководство Telegram обратилось в Верховный суд России с иском о признании недействующим приказа ФСБ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для декодирования сообщений пользователей. По мнению руководства компании, спецслужба не имела полномочий издавать такой приказ, в том числе потому, что он противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.