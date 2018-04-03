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Восемь членов СПЧ призвали Роскомнадзор воздержаться от блокировки мессенджера Telegram
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Восемь членов СПЧ призвали Роскомнадзор воздержаться от блокировки мессенджера Telegram 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Компании Урала
Группа членов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выпустили заявление, в котором призвали Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) не применять процедуру блокировки к мессенджеру Telegram. Текст заявления размещен на официальном сайте СПЧ.
«Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывают Роскомнадор воздержаться от блокирования мессенджера Telegram, а ФСБ РФ изыскать иные способы законного доступа к переписке индивидуальных пользователей, угрожающих национальной безопасности, исключающие неограниченный и произвольный доступ к переписке всех пользователей этого и других мессенджеров», — говорится в заявлении.
Под заявлением подписались члены СПЧ Андрей Бабушкин, Александр Верховский, Наталья Евдокимова, Иван Засурский, Игорь Каляпин, Анита Соболева, Ирина Хакамада и Илья Шаблинский.
Верховный суд РФ 20 марта 2018 г. признал законным приказ ФСБ России о расшифровке сообщений в Telegram. Сразу после этого Роскомнадзор обязал мессенджер в течение 15 дней предоставить ФСБ России необходимые данные. В противном случае Telegram грозит блокировка на территории России.
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