Кто больше всего пострадает от блокировки Telegram?

Эксперт рассказал, кто пострадает от возможной блокировки Telegram

От возможной блокировки Telegram в России больше всего пострадают СМИ, блогеры и бизнес, считает руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов

Роскомнадзор в пятницу подал исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к Telegram в России. Заблокировать популярный мессенджер Роскомнадзор потребовал после отказа Telegram предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Срок предоставления ФСБ ключей истек 4 апреля. Силовики заявляют, что Telegram активно используют террористы при координации своих атак, в частности экстремисты держали связь через него при подготовке теракта в петербургском метро в 2017 году, когда погибли 15 человек.

В Telegram, в свою очередь, считают, что требования ФСБ "неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы".

"Недавно Telegram на три часа перестал работать, и работа встала. В основном потому, что этого никто не ожидал и не смог вовремя перестроиться. Если же Telegram заблокируют, люди просто перейдут на другие мессенджеры. Но Telegram — не просто приложение для общения, а целая медиаплатформа. Если Telegram заблокируют, то пострадают СМИ, блогеры и бизнес — многие компании и медийные личности ведут там свои блоги", — сказал Фролов РИА Новости.

По его мнению, сейчас на рынке нет ничего, что бы заменило уникальный формат коммуникации каналов в Telegram с читателями. "Да и люди уже привыкли к нему, так что насаждать альтернативу будет трудно", — считает Фролов.

Эксперт счел требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционными, при этом отметил, что в данном случае дело касается не только правовых вопросов, но и технической реализации.