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В Snapchat запустили групповые видеозвонки
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В Snapchat запустили групповые видеозвонки 

Ferra.ru 1 час назад
Разработчики популярного приложения Snapchat выпустили обновление, добавляющее интересные новые возможности. Во-первых, речь идет о групповых видеозвонках.
Пользователь может запустить видеоконференцию с 16 друзьями одновременно. Для этого достаточно нажать на пиктограммку видеокамеры в групповом чате. Участники чата получат оповещения с приглашением присоединиться к видкозвонку. Эта функция начнет внедряться в международном масштабе на текущей неделе.
Ещё одно новшество — Mentions (упоминания). Mentions позволяют ставить теги-ссылки на друзей в своих историях, почти как в Twitter или Facebook. Если набрать @ИмяПользоввателя в вопросе, то нужный пользователь будет оповещен и приглашён в чат. Также такие упомянутые аккаунты можно легко просмотреть и добавить в друзья. Эта функция начнет внедряться в международном масштабе в ближайшие несколько недель.
Приложение Snapchat для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.
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