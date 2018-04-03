Министр связи прокомментировал ультиматум Роскомнадзора к Telegram

Никифоров признался, что «достоверно сказать, какой конкретно ресурс что не выполняет» можно только после «цепочки судебных разбирательств».

«Это связано с тем, что сейчас стоит вопрос о правоприменении очень тонких особенностей этих нормативных актов», — добавил министр.

Он пояснил, что сейчас в нормативных актах не прописан вопрос передачи ключей детально, поэтому возникает «серая зона, в том числе выплескивающаяся на площадки тех или иных судов».

Никифоров также заявил, что ситуация вокруг Telegram «излишне подсвечена» из-за интереса СМИ и соцсетей. По его словам, ситуация с Telegram не настолько тяжелая, как с WhatsApp, Viber и Facebook. Мессенджер Павла Дурова включен в реестре распространителей информации, в отличие от некоторых других, напомнил министр.