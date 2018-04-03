На картах Google Earth обнаружена таинственная метка Антарктиды 

В последнее время всевозможные исследователи и простые люди взялись за изучение Антарктиды и нашли там не мало интересного. Новая находка связана с картами от компании Google. Один из пользователей на канале YouTube решил поднять вопрос о таинственной метки в виде буквы X и попытаться разобраться в ситуации. Почему именно территория Антарктиды помечены таинственной буквы и что она может означать, спросить исследователь. Мнения людей разделились, если одни считают, что это просто ошибка в компании Гугл и в результате этого появилась таинственная метка. Другие же считают, что она может означать присутствие базы пришельцев в этом районе. Отметка на самом деле довольно мистическая, но может многие люди просто придумывают лишнее?