Ещё
На картах Google Earth обнаружена таинственная метка Антарктиды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На картах Google Earth обнаружена таинственная метка Антарктиды 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
В последнее время всевозможные исследователи и простые люди взялись за изучение Антарктиды и нашли там не мало интересного. Новая находка связана с картами от компании Google. Один из пользователей на канале YouTube решил поднять вопрос о таинственной метки в виде буквы X и попытаться разобраться в ситуации. Почему именно территория Антарктиды помечены таинственной буквы и что она может означать, спросить исследователь. Мнения людей разделились, если одни считают, что это просто ошибка в компании Гугл и в результате этого появилась таинственная метка. Другие же считают, что она может означать присутствие базы пришельцев в этом районе. Отметка на самом деле довольно мистическая, но может многие люди просто придумывают лишнее?
13 Новостей.ru: последние новости
«Живая Барби» из Польши назвала стоимость своей внешности Яна Кошкина стала певицей и поёт лучше Бузовой Содержание замка Пугачевой и Галкина стоит около 500 тысяч в месяц
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот169
Малышева вызвала гнев телезрителей322
Тюрьма помогла Рыбке32
Путин упразднил посредничество в ЖКХ45
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ40
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение