Quotes Watch — «умные» часы для фанатов вдохновляющих цитат

Целевая аудитория «умных» часов Quotes Watch — любители запоминающихся литературных цитат. Разработчики, представляющие венский бренд «What?», намерены наполнить повседневную жизнь пользователей вдохновением, дать им возможность выразить себя в общении на сокровенные темы с близкими людьми. Quotes Watch отображают любимые цитаты в соответствии с предпочтениями пользователя. Для этого необходимо скачать приложение (для iOS и Android) и подключить часы к смартфону. Затем нужно выбрать любимую категорию цитат из базы данных приложения.

Пользователь сам определяет, как часто будут появляться цитаты на циферблате, к примеру, через каждые 10 минут или раз в сутки. Можно также добавить свои собственные цитаты в дополнение к «классике». На этом возможности Quotes Watch не исчерпываются. Они могут также принимать сообщения, показывать отзывы друзей на появляющиеся цитаты в Twitter. Вся информация отражается в режиме реального времени.

К услугам пользователей выбор шрифта, тематический фильтр, который поможет отбирать наиболее интересные цитаты, и выбор дизайна картинки на экране — отображение времени или цитат, или того и другого одновременно.

Сейчас Quotes Watch можно найти на Kickstarter по цене от 92 долларов. В дальнейшем их цена может возрасти до 159 долларов.