Как быстро сбросить пароль iPhone или iPad

Многие пользователи iPhone и iPad, как правило, хоть раз да забывали пароль от своего устройства. Зачастую это касается старых гаджетов, которые не использовались долгое время. Для подобных случаев разработчики создали специальное приложение для macOS и Windows, которое позволяет сбросить пароль iPhone или iPad.

Утилита называется Tenorshare 4uKey и может не только удалить забытый пароль, но и также сбросить информацию об идентификаторах Touch ID и Face ID. Работает она настолько просто, что справиться со сбросом пароля сможет даже неподготовленный пользователь.

Как сбросить пароль iPhone или iPad

Чтобы разблокировать iPhone без пароля, прежде всего необходимо загрузить утилиту на компьютер Mac или Windows. После установки программа сразу предложит подключить iPhone/iPad для сброса пароля.

Как только вы нажмете кнопку «Старт», утилита сначала загрузит новейшую версию iOS — ее установка является неотъемлемой частью процедуры сброса пароля. После того как прошивка скачается, начнется удаление пароля с устройства. При этом неважно, насколько сложный у вас пароль — сбросить можно любой, в том числе на iPhone X.

Единственный минус такого решения — в процессе сброса пароля удаляются и все данные со смартфона или планшета. Впрочем, это не такая большая цена за возможность снова пользоваться iPhone или iPad с забытым паролем.

Важно отметить тот факт, что Tenorshare 4uKey не является утилитой для сброса блокировки активации — программа только удаляет забытый пароль, поэтому владельцу в любом случае придется авторизоваться при помощи своего Apple ID и пароля. Сделано это во многом для того, чтобы мошенники не смогли воспользоваться данным решением для сброса информации и получения доступна к краденному устройству.

Конечно, при желании выполнить сброс можно и с помощью iTunes, но здесь разработчики привлекают простотой программы — просто подключили смартфон или планшет и через несколько минут получили устройство без пароля. К тому же 4uKey исключает возможность появления ошибок в процессе сброса.

Зачем еще может потребоваться такая программа

Даже если вы не забываете пароли, воспользоваться утилитой можно, например, перед продажей iPhone. Это хороший инструмент для удаления всех личных данных с гаджета, который исключает восстановление данных после сброса даже сторонними приложениями.

Загрузить Tenorshare 4uKey можно по ссылке ниже. На сайте программы можно как загрузить бесплатную пробную версию, так и купить утилиту для Mac или Windows. Приложение поддерживает новейшие версии iOS 11 и iPhone X.

Название: Tenorshare 4uKey Издатель/разработчик: Tenorshare Co., Ltd Цена: Бесплатно/2379 руб. Встроенные покупки: Нет Совместимость: macOS/Windows Ссылка: Windows; Mac