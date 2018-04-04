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Microsoft выпустила внеплановое исправление для критической уязвимости
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Microsoft выпустила внеплановое исправление для критической уязвимости 

SecurityLab.ru 34 минуты назад
Фото: CNews.ru
Во вторник, 3 апреля, компания Microsoft выпустила внеплановое обновление безопасности, исправляющее уязвимость (CVE-2018-0986) в Microsoft Malware Protection Engine (MMPE).
MMPE (mpengine.dll) является компонентом ряда антивирусных решений, таких как Windows Defender, Microsoft Security Essentials, Microsoft Endpoint Protection, Windows Intune Endpoint Protection и Microsoft Forefront Endpoint Protection. Компонент предназначен для сканирования, обнаружения и удаления вредоносного ПО.
Обнаруженная исследователем Google Project Zero Томасом Даллиеном (Thomas Dullien) уязвимость в MMPE позволяет выполнить код на системе. Поскольку компонент запускается с привилегиями системы, ее эксплуатация может предоставить атакующему полный контроль над компьютером. Microsoft оценила уязвимость как критическую.
Проэксплуатировать уязвимость несложно. Атакующий может добавить вредоносный код в JavaScript-файлы на посещаемом жертвой сайте, во вложение к электронным письмам или отправить зараженный файл через сервис мгновенного обмена сообщениями. Поскольку MMPE по умолчанию автоматически сканирует все входящие файлы, для эксплуатации уязвимости участие жертвы не требуется.
В Windows 10 решение Windows Defender активировано по умолчанию, а значит, система изначально является уязвимой и требует обновления.
Компонент MMPE получает обновления отдельно от обновлений ОС, а значит, Microsoft может незаметно доставлять необходимые патчи без участия пользователей. Уязвимость исправлена в версии MMPE 1.1.14700.5, которая будет доставлена на компьютеры пользователей в течение 48 часов с момента выхода. Обновление не будет установлено на системы, где доставка обновлений для MMPE была заблокирована администратором или владельцем ПК через локальные политики.
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