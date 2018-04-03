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Apple работает над microLED дисплеями для Apple Watch и AR-гаджетов
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Apple работает над microLED дисплеями для Apple Watch и AR-гаджетов 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Apple работает над microLED дисплеями для Apple Watch и AR-гаджетовПодоспело ещё одно подтверждение того, что Apple работает над собственными microLED-экранами. Этой информацией поделился источник DigiTimes.
В докладе говорится, что эти экраны предназначены для будущих моделей Apple Watch и устройств дополненной реальности. Размеры — около 1,4 и 0,8 дюйма соответственно.
Отмечается, что Apple сейчас занимается усиленной разработкой microLED в секретной лаборатории в Калифорнии. В создании дисплеев помогает производитель TSMC.
Финальная сборка экранов для Apple Watch может состояться в конце года. Первые устройства с ними могут появиться в 2020 году.
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