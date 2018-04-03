Apple работает над microLED дисплеями для Apple Watch и AR-гаджетов

Apple работает над microLED дисплеями для Apple Watch и AR-гаджетовПодоспело ещё одно подтверждение того, что Apple работает над собственными microLED-экранами. Этой информацией поделился источник DigiTimes.

В докладе говорится, что эти экраны предназначены для будущих моделей Apple Watch и устройств дополненной реальности. Размеры — около 1,4 и 0,8 дюйма соответственно.

Отмечается, что Apple сейчас занимается усиленной разработкой microLED в секретной лаборатории в Калифорнии. В создании дисплеев помогает производитель TSMC.

Финальная сборка экранов для Apple Watch может состояться в конце года. Первые устройства с ними могут появиться в 2020 году.