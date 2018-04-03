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Объединенные Арабские Эмираты заблокировали TamTam
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Объединенные Арабские Эмираты заблокировали TamTam 

Банки Сегодня 1 час назад
Объединенные Арабские Эмираты заблокировали TamTamЭксперты уже высказали свое мнение относительно внезапной блокировки программы. По их мнению, другой популярный мессенджер Telegram пытается вытеснить конкурентов и завладеть пользователями. Недавно даже было открыто официальное представительство Telegram в Дубае. Количество загрузок Telegram в ОАЭ уже возросло за последние несколько часов.
Разработчики TamTam все же отметили, что несмотря на блокировку, некоторые пользователи из ОАЭ находят способы обхода блокировки и используют программу.
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