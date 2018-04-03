Объединенные Арабские Эмираты заблокировали TamTam

Объединенные Арабские Эмираты заблокировали TamTamЭксперты уже высказали свое мнение относительно внезапной блокировки программы. По их мнению, другой популярный мессенджер Telegram пытается вытеснить конкурентов и завладеть пользователями. Недавно даже было открыто официальное представительство Telegram в Дубае . Количество загрузок Telegram в ОАЭ уже возросло за последние несколько часов.

Разработчики TamTam все же отметили, что несмотря на блокировку, некоторые пользователи из ОАЭ находят способы обхода блокировки и используют программу.