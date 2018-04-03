Google исправила более 300 уязвимостей в ОС Android

Компания Google выпустила обновление для операционной системы Android, исправиляющее в общей сложности 312 уязвимостей, из которых 9 являются критическими и позволяют злоумышленнику удаленно выполнить произвольный код. При этом 287 проблемам была присвоена высокая степень опасности.

В компоненте Android runtime была исправлена 1 уязвимость (CVE-2017-13274), позволяющая злоумышленнику добиться повышения привилегий на системе.

Также была исправлена 1 проблема (CVE-2017-13275) во фреймворке, позволяющая вредоносным приложениям обходить защитные решения операционной системы, изолирующие данные приложений друг от друга.

В медиа-фреймворке были исправлены 5 уязвимостей (CVE-2017-13276 — CVE-2017-13280), в том числе 2 критические (CVE-2017-13276, CVE-2017-13277). Уязвимости позволяли удаленному злоумышленнику использовать специально сформированный файл для выполнения произвольного кода в контексте привилегированного процесса, а также повысить привилегии на системе и добиться отказа в обслуживании.

Кроме того, было исправлено 12 проблем в системе, в том числе 5 критических (CVE-2017-13281 — CVE-2017-13283, CVE-2017-13267, CVE-2017-13285). Уязвимости позволяли злоумышленнику повысить привилегии, удаленно выполнить произвольный код и добиться отказа в обслуживании.

В компонентах Broadcom была исправлена 1 критическая уязвимость (CVE-2017-13292) в драйвере bcmdhd.

3 уязвимости (CVE-2017-13293, CVE-2017-5754, CVE-2017-1653) были исправлены в компонентах ядра. Наиболее серьезная уязвимость позволяла локальному вредоносному приложению выполнять произвольный код в контексте привилегированного процесса.