В РФ могут ввести административную ответственность за отказ хранить данные пользователей

МОСКВА , 3 апреля. / ТАСС /. Минкомсвязи РФ планирует ввести административную ответственность за невыполнение оператором персональных данных требований по локализации баз данных российских пользователей на территории РФ. Об этом сообщается во вторник на сайте Роскомнадзора. Введение административной ответственности для операторов персональных данных обсуждалось на заседании Консультативного совета при Роскомнадзоре , отмечают в ведомстве. «Участники Консультативного совета были проинформированы о ходе разработки поправок в законодательство в области персональных данных, подготовленных в рамках реализации плана законопроектных работ Минкомсвязи России на 2018 год. Поправками, в частности, уточняются условия трансграничной передачи персональных данных, вводится административная ответственность за невыполнение оператором персональных данных требований по локализации баз данных на территории России», — говорится в сообщении. Кроме того, участники совета обсудили формирование рабочих групп по выработке рекомендаций операторам персональных данных.