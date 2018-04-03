Подписка на Volvo XC40 доступна через iPhone 

В настоящее время получить новый автомобиль становится намного проще, поскольку BMW, Lexus и Volvo уже начали продавать транспортные средства по подписке.
Сервис Care by Volvo предлагает получить полноприводную модель XC40 за 600 долларов в месяц (абонентская плата включает страхование и техническое обслуживание). Это достаточно неплохо, учитывая новую возможность, которая позволяет вносить ежемесячный платеж за автомобиль с помощью Apple Pay. Чтобы запустить приложение Care by Volvo можно использовать любое устройство на платформе iOS, в то время как для осуществления оплаты необходимо воспользоваться идентификаторами Touch ID и Face ID. Помимо этого данный сервис предоставляет возможность заполнять собственные данные и вносить необходимые настройки для подписки. Теперь нет необходимости заходить на официальный веб-сайт, достаточно заполнить информацию с помощью телефона, после чего представитель Volvo свяжется с клиентом.