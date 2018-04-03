Как вывести свой сайт в ТОП поисковых систем

Качественный сайт — это то, что привлекает потенциальных клиентов. Никому не охота долго оставаться на сайте, который выглядит как что-то из начала 2000-х с этими не к месту расставленными картинками, нелепыми шрифтами и другими особенностями того времени. Но даже если у тебя есть красивый сайт в современном стиле, с проработанным функционалом и быстрой работой, он может иметь небольшую посещаемость из-за того, что потенциальные клиенты просто не знают о нём. Как продвинуть свой сайт в интернете? Мы нашли систему для привлечения клиентов Sape и задали несколько вопросов руководителю проектов сервиса Петру Савинову о том, как с его помощью можно повысить популярность своего сайта.

Петр Савинов

Руководитель проектов Sape

Какие основные методы и технологии используются при продвижении сайтов? Есть ли универсальная формула, которая может подойти любому сайту, или всё индивидуально? Продвижение сайта — процесс творческий, стратегия для каждого проекта будет отличаться. Но базовые работы сохраняются, их и можно назвать универсальной формулой:

— Подбираем и сегментируем запросы для продвижения — В соответствии с семантическим ядром реализуем архитектуру сайта — Проводим работы по внутренней оптимизации — Проводим работы по технической оптимизации — Уделяем внимание коммерческим факторам ранжирования (контакты, профили в социальных сетях, информация о доставке и так далее) — Работаем с ссылочным профилем сайта по конкурентным запросам, если только внутренними факторами их не удалось вывести в ТОП-10. — Улучшаем юзабилити сайта, чтобы повысить поведенческие факторы ранжирования

Этим, конечно, список работ не ограничивается. Можно и нужно научиться сегментировать пользователей и выстраивать оптимизацию сайта под вашу целевую аудиторию. Поисковики уже научились понимать смысл текста, поэтому и SEO-специалист не может позволить себе просто писать текст с определенной плотностью ключевых слов. Нужно понимать потребность клиента, демонстрировать экспертизу на посадочной странице и при этом успевать хорошо ранжироваться по нужным ключевым запросам. Узнать больше о работе Sape → Какие методы устарели, а какие перспективные, но пока ещё мало распространены в российском сегменте интернета?

Алгоритмы ранжирования постоянно меняются в поисковых системах. Если раньше «портянка» текста с высоким количеством ключевых запросов могла гарантировать первые страницы поисковой выдачи, то сейчас за подобные методы можно попасть под санкции поисковых систем и выпасть из поиска на несколько месяцев. Поисковые системы сами помогают нам и оставляют действительно полезные и рабочие методы для продвижения.

Устарели дорвеи, сателлиты. Яндекс перестает индексировать плохие сайты, загоняя их под фильтр «АГС» (фильтр, который минимизирует фактор постороннего влияния на результат поисковой выдачи), тем самым давая сеошникам понять, какой контент лучше работает, с какого сайта лучше поставить ссылку и так далее.

Перспективные направления, не всегда активно используемые в российском сегменте: 1. Работа с мобильным поиском. Мобильного трафика становится все больше. В 2018 году будет продолжаться дальнейшее развитие мобильного поиска. Не все еще понимают, как важно с ним работать. Гугл уже собирается сделать мобильный индекс основным, а десктопный — вторичным. В связи с этим еще одним трендом продвижения в иностранном Гугле в 2018 году становится работа с голосовым поиском. Уверен, наша «Алиса» тоже работает в этом направлении. 2. Скорость работы сайта. Исследования показывают, что у нас в России многие сидят на 3G. Владельцы просто не обращают на это внимание, забывают оптимизировать этот параметр, хотя скорость загрузки сайта напрямую влияет на результаты в поиске. Даже в Яндекс. Вебмастере такой параметр, как «скорость работы» — это критичное уведомление. 3. Goolge AMP и Яндекс. Турбо — однозначно тренды 2018 года.

Какие максимальные показатели достигались с помощью ваших инструментов продвижения сайтов? Расскажите о конкретных кейсах На примере одного из наших кейсов: — Увеличение показов в ТОП-10 на 60% — Увеличение показов в ТОП-50 на 45% В результате поисковый трафик на сайт за период 2017 года (в сравнении с аналогичным периодом за 2016 год) вырос в 3,3 раза. Расскажите об автоматическом продвижении. Какими навыками нужно обладать, чтобы им пользоваться? Что для этого нужно делать? При выборе закупки ссылок вручную вы сами подбираете площадки и оцениваете качество ссылок. Следите за индексацией, попаданием площадки под АГС и за другими параметрами. Вы самостоятельно разрабатываете эффективную стратегию, по которой формируете ссылочный профиль сайта. И согласно этой стратегии уже выбираете/закупаете ссылки.

Если подобных навыков у вас нет, то мы можем предложить использовать автоматизированную закупку ссылок. Автоматизированную закупку у нас предлагает сервис Wizard.Sape. Агрегатор имеет сложный каскадный механизм закупки ссылок, оценивает ссылки по более чем 50 параметрам и работает с различными активностями: вечные, арендные, социальные ссылки и крауд-ссылки. Wizard.Sape работает даже с контекстной рекламой. Также вскоре у нас появится собственный кластеризатор. Все сделано для того, чтобы упростить работу оптимизатора и дать возможность больше времени уделять сайту.

Какими навыками нужно обладать? Для того, чтобы использовать автоматическое продвижение, нужно прочитать хотя бы пару статей про SEO и уделить немного времени на просмотр мануала по настройке системы. Настройки простые, но важные.

Нужно понимать, по каким запросам вы хотите продвигаться и принесут ли они вам целевых пользователей — тех, кто у вас, например, что-то купит. Если такого понимания нет, то Wizard сам предложит запросы при создании проекта, а вы сможете выбрать из них слова и страницы, на которые вы хотите привести пользователей по запросам. Опять же, при создании проекта Wizard сам предложит страницы. Также нужно выбрать регион продвижения, к которому относится сайт и по которому вы будете продвигаться. С этим при создании проекта вам тоже поможет Wizard. Автоматически продвинуть сайт с помощью Wizard.Sape → Какие подсервисы есть у Sape? Расскажите вкратце о каждом из них Sape — мощный инструмент для интернет-маркетинга. Мы можем предложить различные инструменты для получения новых клиентов по различным каналам.

1. Если вас интересует получение коммерческого трафика, вы можете запустить баннерную рекламу. Этот проект у нас называется rt.sape.ru. Данный инструмент позволяет запустить рекламу на наших сайтах (более 25 тысяч различных тематик) с указанием нужного города и стоимостью одного перехода потенциального клиента на ваш сайт от 1,8 до 7 рублей. 2. LM.Sape может предложить размещение рекламы у блогеров Instagram и YouTube. 3. С помощью сервиса Traffic.Sape можно разместить таргетированную рекламу в социальных сетях и на площадках.

Если вас интересует получение бесплатного трафика из поисковых сетей, Sape — ваш помощник в успешном продвижении сайта, предназначенный для купли-продажи арендных ссылок с главных и внутренних страниц сайтов, включающий в себя ряд уникальных ноу-хау.

1. PR.Sape — покупка вечных, социальных и крауд-ссылок. 2. Articles.Sape — сервис автоматизированного размещения арендных статей и анонсов к ним. 3. Wizard.Sape — сервис, предоставляющий полную автоматизацию закупки различных видов ссылок. Сервис имеет широкий функционал и набор инструментов для улучшения качества продвижения. 4. Если вам все-таки нужна помощь в освоении интернет-рынка, стоит обратить внимание на Advisor.Sape, который поможет вам в оптимизации ресурса для улучшения качества продвижения. Также мы можем предложить комплексное продвижение силами нашим партнеров — компании IQAD. Как эффективнее всего распределить бюджет, скажем, в 10 000, 25 000 и 50 000 рублей? Всё зависит от того, в чем у сайта самый большой пробел. Если вы хотите услышать моё мнение как специалиста, то я бы потратил деньги на аудит, а на остаток исправил самый главный недостаток. Например, у вас не индексируется 50% сайта. Делаем аудит, выясняем, что проблема в дублях, ищем причину и устраняем. Если проблема с движком, то тратим деньги на программиста. Если проблема с контентом, то смотрим на то, как можно сделать страницы уникальными, для чего потребуются услуги программиста или копирайтера. Заказать аудит сайта в Sape →