Челябинская прокуратура выиграла суд по «делу Бенито Муссолини»

Сотрудники прокуратуры Челябинской области нашли сайт, на котором размещена книга Бенито Муссолини «Доктрина Фашизма», внесенная в федеральный список экстремистских материалов. С содержанием запрещенной книги может ознакомиться любой пользователь. Ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствуют.

Правоохранители обратились в суд с требованием признать информацию, размещенную на сайте, запрещенной, суд это требование удовлетворил.

«После вступления в законную силу судебное решение будет направлено для исполнения в Роскомнадзор », — уточнили в пресс-службе прокуратуры

Фото: Денис Кочкин