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Челябинская прокуратура выиграла суд по «делу Бенито Муссолини»
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Челябинская прокуратура выиграла суд по «делу Бенито Муссолини» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудники прокуратуры Челябинской области нашли сайт, на котором размещена книга Бенито Муссолини «Доктрина Фашизма», внесенная в федеральный список экстремистских материалов. С содержанием запрещенной книги может ознакомиться любой пользователь. Ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствуют.
Правоохранители обратились в суд с требованием признать информацию, размещенную на сайте, запрещенной, суд это требование удовлетворил.
«После вступления в законную силу судебное решение будет направлено для исполнения в Роскомнадзор», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Фото: Денис Кочкин
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