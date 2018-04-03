Яндекс внедрил в Браузер менеджер паролей

Разработчики Яндекса объявили о запуске новой функции в Яндекс. Браузере — встроенный менеджер паролей с возможностью создания мастер-пароля, а также управления и редактирования сохраненных паролей.

Менеджер позволяет генерировать пароли, чтобы их не нужно было придумывать. Пароли будут доступны на любом устройстве с Яндекс. Браузером, если, конечно, включить синхронизацию. Сохранённые пароли можно искать, редактировать и снабжать примечаниями в настройках браузера.

Чтобы защитить эту информацию от посторонних, пользователи могут создать мастер-пароль. На мобильных устройствах вместо него можно использовать отпечаток пальца.

Менеджер использует многоступенчатую систему шифрования. Сначала Браузер шифрует пароли случайным ключом, а затем защищает этот ключ мастер-паролем. Если человек его забудет, поможет запасной ключ, который можно создать вместе с мастер-паролем. С помощью такого ключа можно сменить мастер-пароль, но только при наличии пароля от Яндекса и только на том устройстве, где хоть раз был успешно введён мастер-пароль.