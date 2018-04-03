Ещё
Яндекс внедрил в Браузер менеджер паролей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Яндекс внедрил в Браузер менеджер паролей 

Ferra.ru 1 час назад
Разработчики Яндекса объявили о запуске новой функции в Яндекс. Браузере — встроенный менеджер паролей с возможностью создания мастер-пароля, а также управления и редактирования сохраненных паролей.
Менеджер позволяет генерировать пароли, чтобы их не нужно было придумывать. Пароли будут доступны на любом устройстве с Яндекс. Браузером, если, конечно, включить синхронизацию. Сохранённые пароли можно искать, редактировать и снабжать примечаниями в настройках браузера.
Чтобы защитить эту информацию от посторонних, пользователи могут создать мастер-пароль. На мобильных устройствах вместо него можно использовать отпечаток пальца.
Менеджер использует многоступенчатую систему шифрования. Сначала Браузер шифрует пароли случайным ключом, а затем защищает этот ключ мастер-паролем. Если человек его забудет, поможет запасной ключ, который можно создать вместе с мастер-паролем. С помощью такого ключа можно сменить мастер-пароль, но только при наличии пароля от Яндекса и только на том устройстве, где хоть раз был успешно введён мастер-пароль.
Ferra.ru: последние новости
В России впервые запускают trade-in для iPad Огромный ридер Onyx Boox Max 2 можно использовать как монитор Команда Telegram подтвердила глобальный сбой мессенджера
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность304
Киевский прокурор появился на телевидении голым81
Стало известно о тайном счете Скрипалей103
Семью Нетребко выгнали из театра46
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово51
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение