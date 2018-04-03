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В «Яндекс. Браузере» появился менеджер паролей
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В «Яндекс. Браузере» появился менеджер паролей 

Вести.Ru 16 часов назад
Фото: Вести.Ru
Компания «Яндекс» встроила в последнюю версию своего браузера менеджер паролей. Новая функция позволяет автоматически генерировать устойчивые ко взлому кодовые фразы, редактировать, сортировать и снабжать их примечаниями.
Чтобы иметь возможность вводить пароли от десятков сайтов, главное запомнить всего один, главный мастер-пароль, который нигде не хранится. На мобильных устройствах вместо него можно использовать отпечаток пальца или PIN-код.
"Специалисты по безопасности советуют иметь для каждого сайта отдельный пароль. Так надёжнее, но приходится держать в голове множество комбинаций, поэтому многие просто используют везде один и тот же набор символов, — сказали в «Яндексе». — Теперь можно безопасно сохранять в браузере сколько угодно паролей, но помнить только один — мастер-пароль".
При создании мастер-пароля также создается запасной ключ — на случай утери основного. С его помощью можно будет безопасно сбросить мастер-пароль — но только при наличии пароля от «Яндекса» и только на том устройстве, на котором мастер-пароль был успешно введен хотя бы раз.
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Менеджер паролей доступен на всех устройствах, где есть «Яндекс. Браузер» и включена синхронизация. Просматривать сохраненные фразы можно в настройках приложения.
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