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Власти ОАЭ ограничили доступ к российскому мессенджеру TamTam
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Власти ОАЭ ограничили доступ к российскому мессенджеру TamTam 

Прайм 1 час назад
Власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли решение ограничить доступ к российскому мессенджеру TamTam.
С февраля 2018 года TamTam, разработанный в Mail.Ru Group, вышел в лидеры среди приложений мессенджеров и социальных сетей в App Store и Google Play. По статистике аналитического агентства App Annie, TamTam стал вторым по популярности мессенджером в стране и обогнал WhatsApp и Telegram.
Однако в марте власти ОАЭ приняли решение о блокировке возможности аудио— и видеозвонков в TamTam, которая действует до сих пор. Один из пользователей пишет в своем отзыве в Google Play: «Все было хорошо и с аудио-, и с видеозвонками. Но сейчас эта функция перестала работать: постоянно показывает невозможность соединения».
Ограничение доступа к TamTam может быть связано с активностью в ОАЭ другого мессенджера -Telegram, у которого в декабре появился офис в Дубае. После того как власти ограничили доступ к звонкам в TamTam, позиции Telegram в ОАЭ выросли: в Google Play мессенджер Павла Дурова поднялся в топ-20 приложений в категории «Коммуникации».
Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что во время сбоя в работе Telegram число установок TamTam выросло вдвое.
В Mail.Ru Group подтвердили ограничение доступа к TamTam в ОАЭ, но отметили, что пользователи находят способы обхода блокировки.
"Блокировка любого социального сервиса — это всегда прежде всего удар по пользователям. За короткое время пользователи TamTam уже привыкли общаться в нем со своими близкими и родными. Каждый день мы получаем много отзывов с просьбой решить эту проблему и в данный момент работаем над этим. В то же время мы видим, что пользователи все равно продолжают общаться в TamTam: мессенджер остается в топ-50 приложений в своей категории в AppStore и Google Play", — сообщили в пресс-службе компании.
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