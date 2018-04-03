Chrome сканирует файлы на компьютерах пользователей Windows

Эксперты сообщают, что популярнейший браузер Chrome сканирует практически все файлы на компьютере пользователей под управлением системы Windows. Корень проблемы кроется в инструменте Chrome Cleanup Tool, использующем наработки антивирусной компании ESET.

Вполне естественно, что пользователи напряглись из-за таких «фичей», учитывая совсем недавнюю историю с Facebook и Cambridge Analytica, однако исследователи уверяют, что паниковать не стоит.

На деле версия Chrome для Windows сканирует ваш компьютер в поисках вредоносных программ, которые атакуют сам браузер, используя при этом антивирусное ядро ESET. Если браузер обнаруживает подозрительные программы, он отправляет метаданные проблемного файла в Google

Затем запрашивается разрешение на удаление подозрительного файла. К слову, у пользователей есть возможность отказаться от отправки информации в Google, для этого надо убрать галочку напротив опции «Report details to Google».

На прошлой неделе эксперт Келли Шортридж обратила внимание, что Chrome сканирует файлы в каталоге «Документы», о чем она сразу сообщила в Twitter.

Этот твит вызвал недоумение многих специалистов, а также рядовых пользователей, что неудивительно, ведь таким образом браузер может просматривать, например, фотографии, хранящиеся на компьютере пользователя.

Однако глава службы безопасности Google Джастин Шух заверил в Twitter, что «единственная цель этого инструмента — обнаружить и удалить нежелательное программное обеспечение, которое может манипулировать браузером».