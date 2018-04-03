Браузер Google Chrome сканирует файлы на компьютерах пользователей

Ряд экспертов по кибербезопасности выразили обеспокоенность по поводу инструмента Chrome, который сканирует практически все файлы на компьютерах под управлением ОС Windows. Речь идет об инструменте Chrome Cleanup Tool, который был реализован в браузере в 2017 году.

В минувшем году Google выпустила ряд обновлений для браузера Chrome. Компания пообещала сделать просмотр web-страниц на компьютерах под управлением ОС Windows еще «чище» и «безопаснее», добавив «базовые функции антивируса». В частности, Google добавила инструмент под названием Chrome Cleanup Tool, использующий программное обеспечение от компании ESET.

Исследователь безопасности Келли Шортридж (Kelly Shortridge) заметила, что Chrome просматривал файлы в папке «Документы» на ее компьютере под управлением Windows. Сообщение специалиста привлекло много внимания и вызвало недоумение в сообществе киберэкспертов и обычных пользователей.

На практике Chome сканирует компьютер в поисках вредоносного ПО, предназначенного для атак на сам браузер, с помощью антивирусного ядра ESET. При обнаружении каких-либо подозрительных вредоносных программ, он отправляет метаданные файла, в котором хранится вредоносное ПО, и определенную информацию о системе в Google. Затем браузер запрашивает разрешение на удаление подозрительного файла (от отправки информации в Google можно отказаться, сняв флажок в опции «Report details to Google»).

По словам представителей Google, цель Chrome Cleanup Tool — убедиться, что вредоносное ПО не попадет через Chrome на компьютеры пользователей, например, путем установки опасного расширения.

Как заявил глава службы безопасности Google Джастин Шух (Justin Schuh), единственной целью данного инструмента является обнаружение и удаление нежелательного программного обеспечения. Инструмент включается только 1 раз в неделю и обладает обычными пользовательскими привилегиями. Он изолирован от других программ, и пользователям необходимо самостоятельно подтвердить удаление нежелательных файлов.