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Министр связи прокомментировал ультиматум Роскомнадзора к Telegram
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Министр связи прокомментировал ультиматум Роскомнадзора к Telegram 

RB.ru 43 минуты назад
Фото: RB.ru
Никифоров признался, что «достоверно сказать, какой конкретно ресурс что не выполняет» можно только после «цепочки судебных разбирательств».
«Это связано с тем, что сейчас стоит вопрос о правоприменении очень тонких особенностей этих нормативных актов», — добавил министр.
Он пояснил, что сейчас в нормативных актах не прописан вопрос передачи ключей детально, поэтому возникает «серая зона, в том числе выплескивающаяся на площадки тех или иных судов».
Никифоров также заявил, что ситуация вокруг Telegram «излишне подсвечена» из-за интереса СМИ и соцсетей. По его словам, ситуация с Telegram не настолько тяжелая, как с WhatsApp, Viber и Facebook. Мессенджер Павла Дурова включен в реестре распространителей информации, в отличие от некоторых других, напомнил министр.
Завтра, 4 апреля, истекает выделенный Роскомнадзором 15-дневный срок для Telegram на предоставление ключей шифрования. Если сервис откажется это сделать, то ведомство может через суд заблокировать его работу в России. Telegram заявляет, что передачи ключей шифрования третьей стороне технически невозможна.
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