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Запрещённая в РФ онлайн-рация Zello сменит провайдера
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Запрещённая в РФ онлайн-рация Zello сменит провайдера 

Sostav.ru 44 минуты назад
Фото: Sostav.ru
Мобильное приложение Zello, заблокированное в России из-за отказа хранить сообщения пользователей, прекратит использование платформы Amazon и сменит провайдера. Сотрудничество компаний позволяло онлайн-рации обслуживать клиентов в России, но создало угрозу блокировки других партнеров Amazon, сообщил сооснователь Zello Алексей Гаврилов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Роскомнадзор попросил провайдеров заблокировать IP-адреса Amazon, чтобы закрыть доступ к онлайн-рации Zello. Ведомство представило список из 36 подсетей, 26 из которых принадлежат Amazon. Всего подсети содержат почти 15 миллионов IP-адресов, из них 13,5 миллионов приходятся на Amazon.
«Роскомнадзор направлял требования Google и Apple, чтобы удалить приложение. Но приложение не было удалено, и сервис продолжил работать. Он достаточно хорошо работал до ноября прошлого года, и, начиная с ноября, Роскомнадзор стал лучше работать, и теперь сервис продолжает работать с некоторыми перебоями», — рассказал Гаврилов.
Сейчас Zello использует для обхода блокировок другую платформу. Ее название не уточняется.
Онлайн-радио Zello заблокировали в России в апреле 2017 года за отказ зарегистрироваться в реестре распространителей информации. Сервис пользуется особой популярностью среди дальнобойщиков. По собственным данным, у него было около 400 тыс. клиентов в России.
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