Запрещённая в РФ онлайн-рация Zello сменит провайдера

Роскомнадзор попросил провайдеров заблокировать IP-адреса Amazon, чтобы закрыть доступ к онлайн-рации Zello. Ведомство представило список из 36 подсетей, 26 из которых принадлежат Amazon. Всего подсети содержат почти 15 миллионов IP-адресов, из них 13,5 миллионов приходятся на Amazon.

«Роскомнадзор направлял требования Google Apple , чтобы удалить приложение. Но приложение не было удалено, и сервис продолжил работать. Он достаточно хорошо работал до ноября прошлого года, и, начиная с ноября, Роскомнадзор стал лучше работать, и теперь сервис продолжает работать с некоторыми перебоями», — рассказал Гаврилов.

Сейчас Zello использует для обхода блокировок другую платформу. Ее название не уточняется.

Онлайн-радио Zello заблокировали в России в апреле 2017 года за отказ зарегистрироваться в реестре распространителей информации. Сервис пользуется особой популярностью среди дальнобойщиков. По собственным данным, у него было около 400 тыс. клиентов в России.