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Продажи билетов на аэроэкспрессы через электронные сервисы составили более 380 тыс. единиц в январе-марте
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Продажи билетов на аэроэкспрессы через электронные сервисы составили более 380 тыс. единиц в январе-марте 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 380 тыс. билетов приобрели в январе-марте 2018 г. пассажиры компании «Аэроэкспресс» через сайт и мобильное приложение, сообщили в пресс-службе компании.
«Аэроэкспресс» отмечает рост продаж билетов через сайт и мобильное приложение. Более 380 тыс. билетов приобрели пассажиры компании через электронные каналы продаж по итогам I квартала. Это 16% от общего числа билетов, оформленных за три месяца», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по сравнению с показателями I квартала 2017 г. количество продаж через сайт увеличилось на 17%, через мобильное приложение — на 38%. Кроме того, по сравнению с I кварталом 2017 г. существенно выросли продажи мобильных кассиров — более чем на 39%. «Мы делаем ставку на развитие электронных каналов продаж. Они позволяют существенно сэкономить время наших пассажиров. При этом, мы не сокращаем количество стационарных касс, напротив, на время проведения таких больших мероприятий, как Кубок конфедераций или чемпионат мира по футболу, мы увеличиваем их количество», — приводятся в сообщении слова исполнительного директора компании «Аэроэкспресс» Валерия Федорова. В пресс-службе добавили, что всего за I квартал 2018 г. было продано более 2,4 млн билетов. Как подчеркивается, традиционно чаще всего пассажиры приобретали билеты в стационарных кассах. За январь-март 2018 г. были оформлены около 927 тыс. проездных документов (рост — 6%).
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