Продажи билетов на аэроэкспрессы через электронные сервисы составили более 380 тыс. единиц в январе-марте

Более 380 тыс. билетов приобрели в январе-марте 2018 г. пассажиры компании «Аэроэкспресс» через сайт и мобильное приложение, сообщили в пресс-службе компании.

«Аэроэкспресс» отмечает рост продаж билетов через сайт и мобильное приложение. Более 380 тыс. билетов приобрели пассажиры компании через электронные каналы продаж по итогам I квартала. Это 16% от общего числа билетов, оформленных за три месяца», — говорится в сообщении.