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«Аэрофлот» обеспечит пассажиров быстрым интернетом за 1000 рублей
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«Аэрофлот» обеспечит пассажиров быстрым интернетом за 1000 рублей 

Вести.Ru 42 минуты назад
Фото: DPA/ТАСС
Авиакомпания «Аэрофлот» вскоре начнет предоставлять пассажирам услуги интернет-доступа на рейсах малой и средней дальности, выполняемых узкофюзеляжными лайнерами. Скорость доступа составит до 10 Мбит/с.
Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на документацию о госзакупках — контракт на оказание услуг связи и оснащение 81 самолета необходимым оборудованием заключен на 3,5 года с компанией «Стэк.ком». Она является одним из крупнейших в России и СНГ игроков на рынке космической связи, предлагая клиентам (государственным и корпоративным) решения с использованием различных вариантов спутниковых технологий.
Самолеты, которые оснастят новым оборудованием — это Airbus 320 и 321, которые используются главным образом для рейсов в страны Европы и внутрироссийских перелетов. Помимо доступа в интернет устанавливаемое «Аэрофлотом» решение позволит пассажирам получать доступ со своих устройств — смартфонов, планшетов и ноутбуков — к развлекательной системе авиалайнера.
Процесс дооснащения самолетов для предоставления быстрого доступа в интернет продлится до конца 2019 года, однако на некоторых судах услугу начнут предоставлять уже в июле 2018-го. Анонимный источник в авиакомпании сообщил изданию, что стоимость безлимитного доступа в интернет составит 800 рублей за час или 1000 за весь полет.
"Аэрофлот" уже предлагает Wi-Fi на некоторых дальних перелетах. Теперь эта услуга появится и на других самолетах авиакомпании.
По мнению главы аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, новая услуга наверняка станет востребованной. «Услуга наверняка будет весьма востребованной для бизнесменов, которые путешествуют воздушным транспортом — быть на связи, продолжать работу во время полета, безусловно, значимая возможность», — заявил он Вестям.Ru.
"Мы привыкли к тому, что интернет есть в метро, в московском наземном транспорте, во многих общественных заведениях — теперь пришла очередь авиакомпаний", — говорит Пантелеев. Кроме того, отметил эксперт, важно, что новая услуга расширит возможности пассажиров в плане доступа к бортовому серверу системы развлечений — смотреть видео и слушать музыку можно будет с собственных мобильных устройств или ноутбуков. Такая возможность уже есть сейчас на нескольких самолетах «Аэрофлота», причем доступ к «бортовому» развлекательному контенту бесплатен.
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