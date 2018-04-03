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В самолетах «Аэрофлота» появится интернет за 800 рублей в час
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В самолетах «Аэрофлота» появится интернет за 800 рублей в час 

Казанский Портал 55 минут назад
В самолетах Airbus A320 и A321 авиакомпании «Аэрофлот» появится Wi-Fi. Пассажиры смогут пользоваться интернетом в полете.
Безлимитный доступ на час обойдется в 800 рублей. На весь полет — 1 000 рублей. Услугу должны запустить в июле, пишут «Ведомости».
Авиакомпания уже предоставляет доступ в интернет на Airbus A330 и Boeing 777. Там оплачивается не время доступа, а количество трафика — от 5 долларов за 10 мегабайт.
«Аэрофлот» летает из Казани в Москву, Санкт-Петербург, Симферополь и Франкфурт-на-Майне.
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