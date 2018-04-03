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ФСС РФ начинает тестирование мобильного приложения «Социальный навигатор»
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ФСС РФ начинает тестирование мобильного приложения «Социальный навигатор» 

АиФ 1 час назад
Какие выплаты положены матерям и будущим мамам? Как оформляется больничный? Где получить технические средства реабилитации? Всё это и не только теперь доступно в мобильном приложении Фонда социального страхования Российской Федерации «Социальный навигатор». Приложение предоставит россиянам возможность быстро и своевременно получать необходимую информацию о любых социальных услугах.
Теперь не надо идти в региональное отделение Фонда или звонить на горячую линию. «Социальный навигатор» дает возможность не только получить всю необходимою информацию о социальных услугах, но и оставить своё обращение, которое будет обработано сотрудниками ФСС РФ в кратчайшие сроки.
Обращаем Ваше внимание, что мобильное приложение «Социальный навигатор» на данный момент реализовано под мобильную операционную систему Android версией 4.4 и выше.
Публичное тестирование продлится до 6 апреля 2018 года. Просто перейдите на сайт sn.fss.ru на любом удобном для вас гаджете и получите информацию об интересующих вас услугах.
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