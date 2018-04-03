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Amazon запретил Zello обходить блокировку
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Zello не будет использовать IP-адреса Amazon для обхода блокировки 

SecurityLab.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Руководство Amazon попросило разработчиков Zello не использовать платформу компании для обхода блокировки Роскомнадзора.
Сервис Zello больше не будет использовать IP-адреса Amazon для обхода блокировки. Об этом сообщил его создатель Алексей Гаврилов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Zello представляет собой интернет-рацию для мгновенной отправки сообщения без необходимости набирать текст и отвлекаться на чтение. В апреле 2017 года сервис был заблокирован Роскомнадзором за отказ предоставить в срок сведения, необходимые для его внесения в реестр организаторов распространения информации.
Как недавно сообщал SecurityLab, Роскомнадзор направил операторам связи рекомендации по блокировке доступа к Zello. Для эффективной блокировки сервиса Роскомнадзор счел необходимым заблокировать ряд использующихся им подсетей. В связи с этим ведомство направило операторам список из 36 подсетей, 26 из которых принадлежат Amazon. В общей сложности подсети содержат порядка 15 млн IP-адресов, из них Amazon принадлежат 13,5 млн  «Amazon попросил нас больше не делать то, что мы делали для обхода блокировок, на платформе Amazon, поэтому мы сейчас переехали на другую платформу», — сообщил Гаврилов.
По словам создателя сервиса, Роскомнадзор активно работает, чтобы ограничить доступ к Zello. В частности, на территории РФ был заблокирован сайт сервиса, и кроме того, ведомство направляло запросы Google и Apple на удаление интернет-рации из их магазинов приложений, но безуспешно. В результате действий Роскомнадзора число пользователей Zello в России сократилось вдвое.
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