Amazon запретил Zello обходить блокировку

Zello не будет использовать IP-адреса Amazon для обхода блокировки

Руководство Amazon попросило разработчиков Zello не использовать платформу компании для обхода блокировки Роскомнадзора

Сервис Zello больше не будет использовать IP-адреса Amazon для обхода блокировки. Об этом сообщил его создатель Алексей Гаврилов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Zello представляет собой интернет-рацию для мгновенной отправки сообщения без необходимости набирать текст и отвлекаться на чтение. В апреле 2017 года сервис был заблокирован Роскомнадзором за отказ предоставить в срок сведения, необходимые для его внесения в реестр организаторов распространения информации.

Как недавно сообщал SecurityLab, Роскомнадзор направил операторам связи рекомендации по блокировке доступа к Zello. Для эффективной блокировки сервиса Роскомнадзор счел необходимым заблокировать ряд использующихся им подсетей. В связи с этим ведомство направило операторам список из 36 подсетей, 26 из которых принадлежат Amazon. В общей сложности подсети содержат порядка 15 млн IP-адресов, из них Amazon принадлежат 13,5 млн «Amazon попросил нас больше не делать то, что мы делали для обхода блокировок, на платформе Amazon, поэтому мы сейчас переехали на другую платформу», — сообщил Гаврилов.