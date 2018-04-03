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Amazon запретил Zello использовать его платформы для обхода блокировок
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Amazon запретил Zello использовать его платформы для обхода блокировок 

Ведомости 58 минут назад
Amazon попросил приложение-рацию Zello не использовать его сервисы для обхода блокировок Роскомнадзора. Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил сооснователь Zello Алексей Гаврилов.
Начиная с ноября, по словам Гаврилова, «Роскомнадзор стал лучше работать», в том числе над блокировкой приложения.
«Последнее в этой истории: давайте заблокируем половину интернета ради Zello. Половину интернета не заблокировали, но, тем не менее, определенный эффект, я так понимаю, был произведен, и в результате Amazon к нам пришел, чей сервис мы использовали, и Amazon нас попросил больше не делать то, что мы делали для обхода блокировок на платформе Amazon», — поделился основатель сервиса.
Он добавил, что теперь для обхода блокировок в России сервис использует вместо IP-адресами Amazon Web Services другую платформу. Название платформы Гаврилов не уточнил.
23 марта «Ведомости» написали, что Роскомнадзор поручил провайдерам начать блокировку примерно 15 млн IP-адресов для того, чтобы ограничить доступ к приложению-рации. Такое решение ведомство приняло после того, как Zello вопреки требованиям ведомства отказалось регистрироваться в качестве распространителя информации. Более 13 млн этих адресов принадлежат Amazon Web Services, представляющей виртуальные серверы, отмечало издание.
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