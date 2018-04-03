Amazon запретил Zello использовать его платформы для обхода блокировок

Начиная с ноября, по словам Гаврилова, «Роскомнадзор стал лучше работать», в том числе над блокировкой приложения.

«Последнее в этой истории: давайте заблокируем половину интернета ради Zello. Половину интернета не заблокировали, но, тем не менее, определенный эффект, я так понимаю, был произведен, и в результате Amazon к нам пришел, чей сервис мы использовали, и Amazon нас попросил больше не делать то, что мы делали для обхода блокировок на платформе Amazon», — поделился основатель сервиса.

Он добавил, что теперь для обхода блокировок в России сервис использует вместо IP-адресами Amazon Web Services другую платформу. Название платформы Гаврилов не уточнил.