Из Chrome удалят майнящие криптовалюту расширения

Google удалит майнящие криптовалюту расширения из Chrome Web Store

Компания Google прекратит добавлять в интернет-магазин Chrome новые расширения, выполняющих операции по майнингу криптовалюты. Существующие расширения для майнинга в браузере Chrome будут удалены из магазина примерно в конце июня 2018 года. Об этом представители компании сообщили в блоге Chrome.

Ранее Google разрешала подобные расширения при условии, что добыча криптовалюты является единственной их целью, а пользователь заранее уведомлен об использовании ресурсов его компьютера для данного типа задач.

«К сожалению, примерно 90% всех расширений для майнинга, которые разработчики пытались загрузить в интернет-магазин Chrome, не соответствовали данным требованиям», — сообщили представители Google.

Данная мера обусловлена тенденцией среди разработчиков расширений и злоумышленников майнить криптовалюту в браузере пользователя без его ведома. Подобное использование ресурсов компьютера сильно нагружает процессор и приводит к замедлению работы браузера. Google позиционирует Chrome как самый быстрый браузер и расширения для майнинга вредят имиджу программы. Большинство таких расширений предназначены для майнинга криптовалюты Monero и содержат код майнера Coinhive, например осенью 2017 года код для тайной добычи криптовалюты был обнаружен в расширении Short URL (goo.gl).