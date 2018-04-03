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Google удалит майнящие криптовалюту расширения из Chrome Web Store
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Google удалит майнящие криптовалюту расширения из Chrome Web Store 

SecurityLab.ru 47 минут назад
Компания Google прекратит добавлять в интернет-магазин Chrome новые расширения, выполняющих операции по майнингу криптовалюты. Существующие расширения для майнинга в браузере Chrome будут удалены из магазина примерно в конце июня 2018 года. Об этом представители компании сообщили в блоге Chrome.
Ранее Google разрешала подобные расширения при условии, что добыча криптовалюты является единственной их целью, а пользователь заранее уведомлен об использовании ресурсов его компьютера для данного типа задач.
«К сожалению, примерно 90% всех расширений для майнинга, которые разработчики пытались загрузить в интернет-магазин Chrome, не соответствовали данным требованиям», — сообщили представители Google.
Данная мера обусловлена тенденцией среди разработчиков расширений и злоумышленников майнить криптовалюту в браузере пользователя без его ведома. Подобное использование ресурсов компьютера сильно нагружает процессор и приводит к замедлению работы браузера. Google позиционирует Chrome как самый быстрый браузер и расширения для майнинга вредят имиджу программы. Большинство таких расширений предназначены для майнинга криптовалюты Monero и содержат код майнера Coinhive, например осенью 2017 года код для тайной добычи криптовалюты был обнаружен в расширении Short URL (goo.gl).
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