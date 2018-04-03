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Украинская киберполиция выявила хакера-вымогателя
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Украинская киберполиция выявила хакера-вымогателя 

SecurityLab.ru 38 минут назад
Сотрудники Киевского управления Департамента киберполиции выявили 23-летнего злоумышленника, взламывавшего с помощью фишинга персональные страницы пользователей и профили в соцсети Instagram, а затем требовавшего за их разблокировку выкуп. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
По словам представителей правоохранительных органов, задержанный с помощью поддельных страниц и электронных писем якобы от администрации Instagram получал доступ к страницам жертв, после чего отправлял пострадавшим электронные сообщения, в которых предлагал за 10 тыс. гривен (порядка 21 тыс. рублей) разблокировать страницу.
Оперативники из киберполиции провели санкционированный обыск по месту жительства хакера. В его доме была обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с несколькими SIM-картами, которые злоумышленник использовал для регистрации доменных имен. Помимо этого, в квартире был изъят блокнот с черновыми записями, где злоумышленник записывал все операции по движению средств.
Полицейские устанавливают лиц, ставших жертвами действий злоумышленника. Изъятая компьютерная техника направлена в экспертный центр для проведения необходимых экспертиз.
В настоящее время в отношении хакера продолжается досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 1 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программ или технических средств, а также их распространение или сбыт) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество).
Напомним, ранее украинская киберполиция задержала 22-летнего хакера, сдававшего в аренду вредоносное ПО собственной разработки за криптовалюту
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