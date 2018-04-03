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Windows 10: как отключить шкалу активности пользователя
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Windows 10: как отключить шкалу активности пользователя 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
В Windows 10 есть функция Timeline — временная шкала или шкала активности пользователя, которая отслеживает и сохраняет историю ваших действий. Если вы не хотите использовать эту функцию, то ее можно деактивировать. Как это сделать, расскажем в этой статье.
Что такое временная шкала в Windows 10?
Временная шкала в Windows 10 отображает все ваши действия за последние дни, недели и месяцы, что позволяет быстро возобновить работу или открыть посещенные сайты. По умолчанию вы можете вызвать эту функцию, используя комбинацию клавиш Win + Tab.
Если вы не хотите, чтобы Windows собирала такую информацию о вас или получала к ней доступ, то временную шкалу можно отключить несколькими способами.
Отключаем временную шкалу в настройках Windows Откройте настройки Windows через меню «Пуск» или нажав комбинацию клавиш Win + I.
Нажмите Конфиденциальность, а затем Журнал действий слева.
В разделе Фильтровать действия из учетных записей установите переключатель на «Выкл.».
В разделе Собирать информацию о действиях в пункте Разрешить Windows собирать информацию о моих действиях с этого устройства также установите переключатель в положение на «Выкл.».
Если вы хотите удалить уже собранную историю активности, нажмите на кнопку Очистить в Журнале операций очистки. Windows 10: как отключить шкалу активности в реестре
В качестве альтернативы Вы можете деактивировать временную шкалу через реестр Windows: Нажмите Win + R и введите regedit. Подтвердите действие нажатием на ОК.
В отобразившемся окне перейдите в раздел Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System.
В правой части окна дважды щелкните запись EnableActivityFeed и введите значение «0».
Если запись не существует, придется сначала ее создать. Для этого щелкните правой кнопкой мыши по пустому пространству и выберите Создать, а затем Параметр DWORD (32-бит) или Параметр DWORD (64-бит) в зависимости от типа вашей Windows (32-bit или 64-bit). Назовите его «EnableActivityFeed» и задайте значение «0».
Перезагрузите Windows. Временная шкала будет полностью удалена. Как отключить временную шкалу при помощи групповой политики Windows
Если вы используете Windows 10 Pro с правами администратора, то можете отключить временную шкалу с помощью групповой политики Нажмите Win + R и введите gpedit.msc. Подтвердите ввод.
Нажмите Конфигурация компьютера > Административные шаблоны > Система > Политики операционной системы.
Затем дважды щелкните по записи Включает веб-канал активности.
В новом окне выберите «Отключено» и подтвердите выбор нажатием на кнопку OK.
Перезапустите Windows, чтобы применить изменения. Читайте также: Windows 10 шпионит за вами: пошаговое руководство, как это отключить
Как настроить синхронизацию папок и файлов в Windows 10  Как настроить меню «Пуск» в Windows 10 Фото: авторские, pxhere.com
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