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В Челябинске требуют заблокировать сайт, рассказывающий о фашизме
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В Челябинске требуют заблокировать сайт, рассказывающий о фашизме 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Челябинский суд признал запрещенной информацию о фашизме, размещенную на сайте, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Прокуратура Центрального района выявила сайт, на котором размещена книга Муссолини «Доктрина Фашизма», внесенная в Федеральный список экстремистских материалов. Установлено, любой пользователь может ознакомиться с содержанием книги, скопировать материалы, ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствуют.
Судебное решение будет направлено для исполнения в Роскомнадзор.
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