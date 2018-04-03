В Челябинске требуют заблокировать сайт, рассказывающий о фашизме

Челябинский суд признал запрещенной информацию о фашизме, размещенную на сайте, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Прокуратура Центрального района выявила сайт, на котором размещена книга Муссолини «Доктрина Фашизма», внесенная в Федеральный список экстремистских материалов. Установлено, любой пользователь может ознакомиться с содержанием книги, скопировать материалы, ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствуют.