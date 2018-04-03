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Суд Сызрани запретил информацию в инете о поддельных дипломах судоводителей
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Суд Сызрани запретил информацию в инете о поддельных дипломах судоводителей 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Сызранский городской суд, рассмотрев административное исковое заявление городской транспортной прокуратуры, запретил информацию в интернете о местах и способах покупки дипломом судоводителя без прохождения обучения, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Действия, «рекламируемые» контентом являются противоправными и попадают под статью «Использование и (или) сбыт заведомо подложного документа» УК РФ. Приобретение и использование гражданами подобных документов без специальной подготовки может привести к аварийным ситуациям на внутренних водных путях и создает угрозу для безопасности судоходства.
Прокуратура проконтролирует прекращение доступа пользователей к запрещенной информации в интернете.
Работа по мониторингу интернет-ресурсов на предмет выявления запрещенной к распространению информации будет продолжена.
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