Новый троян KevDroid записывает звонки на Android-устройствах

Эксперты Cisco Talos проанализировали маскирующийся под антивирус вредонос для мобильной платформы Android. Ранее EST Security уже сообщала об активности этого зловреда, связывая его с деятельностью северокорейской киберпреступной группы Group 123.

Специалисты выделили два образца этой вредоносной программы, у обоих образцов отмечались одинаковые возможности — кража информации на зараженном устройстве (например, контактов, SMS и истории вызовов) и запись телефонных звонков жертвы. Один из семплов использовал известный эксплойт для уязвимости в Android CVE-2015-3636, что позволяло ему получить root-доступ на атакованном устройстве.

Оба варианта вредоноса отправляли данные на уникальный командный центр (C2-сервер) с помощью HTTP POST. Возможность записи вызовов была реализована на основе проекта с открытым исходным кодом, доступного на GitHub. Специалисты Cisco назвали эту программу «KevDroid».

Еще один образец, проанализированный исследователями (атакующий Windows), был найден на сервере злоумышленников и использовался KevDroid. Вредоносная программа использует платформу PubNub в качестве C2-сервера. PubNub представляет собой IaaS-решение, обеспечивающее передачу сообщений в реальном времени. В частности, злоумышленники используют PubNub API для передачи команд скомпрометированным системам. Этот образец получил имя «PubNubRAT».

В настоящее время эксперты не могут точно установить связь этих вредоносных программ с группой Group 123, они лишь отметили отдельный набор общих методов и техник, что, пожалуй, не может свидетельствовать о стопроцентной связи.

KevDroid получил возможность записывать разговоры жертвы благодаря проекту aykuttasil project. Этот проект предоставляет библиотеку для записи телефонных звонков, совершаемых на устройстве Android.

Вредонос сообщает злоумышленникам следующую информацию о зараженном устройстве:

Установленные приложения;

Номер телефона;

Уникальный идентификатор устройства;

Местоположение;

Сохраненные контакты;

Записи разговоров;

Электронные письма;

Фотографии.