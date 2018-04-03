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Новый троян KevDroid записывает звонки на Android-устройствах
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Новый троян KevDroid записывает звонки на Android-устройствах 

Anti-Malware.ru 17 минут назад
Фото: Anti-Malware.ru
Эксперты Cisco Talos проанализировали маскирующийся под антивирус вредонос для мобильной платформы Android. Ранее EST Security уже сообщала об активности этого зловреда, связывая его с деятельностью северокорейской киберпреступной группы Group 123.
Специалисты выделили два образца этой вредоносной программы, у обоих образцов отмечались одинаковые возможности — кража информации на зараженном устройстве (например, контактов, SMS и истории вызовов) и запись телефонных звонков жертвы. Один из семплов использовал известный эксплойт для уязвимости в Android CVE-2015-3636, что позволяло ему получить root-доступ на атакованном устройстве.
Оба варианта вредоноса отправляли данные на уникальный командный центр (C2-сервер) с помощью HTTP POST. Возможность записи вызовов была реализована на основе проекта с открытым исходным кодом, доступного на GitHub. Специалисты Cisco назвали эту программу «KevDroid».
Еще один образец, проанализированный исследователями (атакующий Windows), был найден на сервере злоумышленников и использовался KevDroid. Вредоносная программа использует платформу PubNub в качестве C2-сервера. PubNub представляет собой IaaS-решение, обеспечивающее передачу сообщений в реальном времени. В частности, злоумышленники используют PubNub API для передачи команд скомпрометированным системам. Этот образец получил имя «PubNubRAT».
В настоящее время эксперты не могут точно установить связь этих вредоносных программ с группой Group 123, они лишь отметили отдельный набор общих методов и техник, что, пожалуй, не может свидетельствовать о стопроцентной связи.
KevDroid получил возможность записывать разговоры жертвы благодаря проекту aykuttasil project. Этот проект предоставляет библиотеку для записи телефонных звонков, совершаемых на устройстве Android.
Вредонос сообщает злоумышленникам следующую информацию о зараженном устройстве:
Установленные приложения;
Номер телефона;
Уникальный идентификатор устройства;
Местоположение;
Сохраненные контакты;
Записи разговоров;
Электронные письма;
Фотографии.
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