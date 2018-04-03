Скорость доступа в интернет в сельских школах Новосибирской области увеличилась в 5-10 раз

НОВОСИБИРСК , 3 апреля. / ТАСС /. Почти 500 сельских школ Новосибирской области в 2018 году увеличили скорость доступа в интернет в 5-10 раз, что в том числе поможет школьникам при сдаче единого государственного экзамена. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

"В 491 сельской школе Новосибирской области значительно увеличена скорость доступа в интернет, 220 из них c 1 апреля 2018 года переведены на спутниковые технологии. Это позволило увеличить скорость в 10 раз — до 2 Мбит/с. Еще в 29 школах, являющихся пунктами проведения единого государственного экзамена, скорость доступа увеличена до 10-50 Мбит/с", — уточнили в пресс-службе.

Мероприятия проводятся в рамках реализации федерального проекта и областной программы по устранению цифрового неравенства. Ранее сообщалось, что в рамках этой программы более 90 тыс. жителей в 130 малых населенных пунктах Новосибирской области получили доступ к широкополосному интернету. В первую очередь подключаются социальные объекты: фельдшерско-акушерские пункты, школы, библиотеки.