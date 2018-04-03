Прокуратура Красноярского края нашла сайты о том, как остановить счетчики

Прокуратура Красноярского края выявила сайты, на которых давали советы о способах хищения коммунальных ресурсов.

На сайте подробно рассказывалось, как остановить счетчик воды, электроэнергии, совершать другие незаконные действия. Также злоумышленники предлагали к продаже специальные магниты, с помощью которых можно воровать электроэнергию.

«Доступ к сайту является свободным, то есть не требует предварительной регистрации, логина и пароля. все материалы можно легко скопировать. Ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствуют», — отметили в прокуратуре

Сейчас в суд направлено 2 административных исковых заявления о признании информации запрещенной к распространению. Прокуратура требует закрыть «вредные» сайты.