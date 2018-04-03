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Пользователи Apple могут получить 45 эмодзи для людей с ограниченными возможностями
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Пользователи Apple могут получить 45 эмодзи для людей с ограниченными возможностями 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Компания Apple разработала эксклюзивные эмодзи с изображением собак‐поводырей, людей в инвалидных колясках и другими рисунками. Об этом сообщил портал Emojipedia.
Представители организации предложили консорциуму Unicode создать новый набор эмодзи, который включит в себя 45 новых изображений.
Вместе с тем уточняется, что компания разработала уникальные эмодзи для людей с ограниченными возможностями. Например, в предлагаемом наборе присутствуют инвалидные кресла двух видов — ручные и автоматизированные.
Для тех, кто не может самостоятельно двигаться и поэтому использует электрическую инвалидную коляску, было бы нереалистично показывать только ручное кресло. Для тех, кто может использовать ручную версию, было бы неправильно намекать, что они имеют меньшую мобильность, чем другие
— заявление Apple.
Кроме того, набор эмодзи подразумевает не только различные вариации цвета кожи, но и подразделяется на мужские и женские иконки.
Если идея будет одобрена, то уже в первой половине 2019 года новые значки появятся у пользователей гаджетов Apple.
Ранее в популярном мессенджере Telegram появился набор стикеров с изображениями животных из приютов, которые ожидают своих хозяев.
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