Пользователи Apple могут получить 45 эмодзи для людей с ограниченными возможностями

Компания Apple разработала эксклюзивные эмодзи с изображением собак‐поводырей, людей в инвалидных колясках и другими рисунками. Об этом сообщил портал Emojipedia.

Представители организации предложили консорциуму Unicode создать новый набор эмодзи, который включит в себя 45 новых изображений.

Вместе с тем уточняется, что компания разработала уникальные эмодзи для людей с ограниченными возможностями. Например, в предлагаемом наборе присутствуют инвалидные кресла двух видов — ручные и автоматизированные.

Для тех, кто не может самостоятельно двигаться и поэтому использует электрическую инвалидную коляску, было бы нереалистично показывать только ручное кресло. Для тех, кто может использовать ручную версию, было бы неправильно намекать, что они имеют меньшую мобильность, чем другие

— заявление Apple.

Кроме того, набор эмодзи подразумевает не только различные вариации цвета кожи, но и подразделяется на мужские и женские иконки.

Если идея будет одобрена, то уже в первой половине 2019 года новые значки появятся у пользователей гаджетов Apple.

Ранее в популярном мессенджере Telegram появился набор стикеров с изображениями животных из приютов, которые ожидают своих хозяев.