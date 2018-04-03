Интерес к биткоину среди пользователей Сети упал 

В прошлом году слово «биткоин» стало одним из самых популярных запросов в поисковике Google в категории «События и явления», а самым популярным запросом, начинающимся с «Как начать…» оказалось слово «майнить». Слово «Криптовалюта» было на первом месте в списке запросов русского поисковика "Яндекс", в топ-10 также попал термин «блокчейн». За последние три месяца доля запросов с названием первой криптовалюты упала более чем на 80%, согласно данным с сервиса Google Trends. Количество запросов в «Яндексе» снизилось практически вдвое — с 8,5 млн до 4,3 миллионов. Cреди трех самых популярных криптовалют — биткоина, эфира и лайткоина — статус «мировой» сохранил только биткоин. И если эфир еще пользуется популярностью в отдельных регионах Азии и Восточной Европы, то интерес к лайткоину практически упал до нуля. Впрочем, остается популярен лайткоин у хакеров. Специалисты аналитической компании Recorded Future провели исследование, в ходе которого определили популярность криптовалют на «черном рынке». Эксперты подчеркнули, что на данный момент российские киберпреступники предпочитают именно лайткоин, а их зарубежные коллеги — Monero. В настоящее время лайткоин является второй по популярности криптовалютой среди киберпреступников: суммарно платежи в этой криптовалюте принимают 30% изученных сайтов, сервисов и продавцов. Второе место досталось криптовалюте DASH, ее используют 20% рассмотренных ресурсов. Замыкают список Bitcoin Cash, эфир и Monero (13%, 9% и 6% соответственно). Количество упоминаний биткоина в российских СМИ за первые три месяца 2018 года упало на 50% по данным Медиалогии. Если в декабре количество упоминаний о биткоине в СМИ составляло 39,5 тыс., в марте этот показатель упал до 20,5. Нельзя не заметить, как эти показатели перекликаются с курсом биткоина, который в декабре 2017 года достиг отметки в $20 тыс., а в конце марта едва держится на отметке $8 тыс. Также были проанализированы показатели упоминаемости криптовалют в общем, и согласно данным Медиалогии в декабре СМИ посвятили этой теме 58 тыс. материалов, а к марту это число сократилось до 40 тыс. сообщений, потеряв около 30%. Можно сделать вывод о том, что, несмотря на ослабленный интерес к биткоину, тема криптовалют в российских СМИ не испытывает сильного упадка.